Медики рассказали, что помогает продлить жизнь людям после 60 лет

«У людей, которые питаются правильно, употребляя меньше насыщенных жиров и консервантов и больше фруктов и овощей, как правило, лучше когнитивные или мыслительные результаты с возрастом», - подчеркнула доктор Хартиган.

«Сокращайте сахар – он является провокатором перманентных микровоспалений, ускоряет старение кожи. Кроме того, злоупотребление сахаром перегружает поджелудочную железу, ведет к диабету и другим недугам», - объяснила доктор Колдуэлл.

Только защищенные сексуальные контакты: это обеспечивает профилактику половых инфекций.

Регулярная физическая активность и пешие прогулки.

Наличие хобби.

Социальная активность, общение с другими людьми.

Регулярные профилактические медосмотры.