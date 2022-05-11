Медики рассказали, что помогает продлить жизнь людям после 60 лет

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продление жизни

Медики утверждают, что при отказе от курения продолжительность жизни продлевается, даже если человек  решил покончить с вредной привычкой в зрелом возрасте.

Иностранные специалисты рассказали, что помогает продлить жизнь людям от 60 лет. По словам психотерапевта Кейтлин Хартиган, одним из способов улучшения качества жизни и ее продления у пожилых людей является соблюдение такого формата питания, который позитивно сказывается на работе мозга. В частности, в рационе людей 60 лет и старше должны присутствовать полезные ненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы, а количество потребляемой соли должно быть крайне умеренным. Также для продления активности и здоровья мозга важно не употреблять еды, содержащей искусственные добавки.

«У людей, которые питаются правильно, употребляя меньше насыщенных жиров и консервантов и больше фруктов и овощей, как правило, лучше когнитивные или мыслительные результаты с возрастом», - подчеркнула доктор Хартиган.

Доктор медицины Джессика Колдуэлл добавила, что после 60 лет важно употреблять в нужном объеме белок, клетчатку. Также специалист призвала пожилых людей ограничивать количество съедаемого сахара.

«Сокращайте сахар – он является провокатором перманентных микровоспалений, ускоряет старение кожи. Кроме того, злоупотребление сахаром перегружает поджелудочную железу, ведет к диабету и другим недугам», - объяснила доктор Колдуэлл.

Если человек был курильщиком, но решил бросить после 60 лет, это тоже помогает продлить жизнь, констатируют медики. Покончив с вредной привычкой (пусть даже это произошло в солидном возрасте), человек улучшает функцию своих легких, для него уменьшается риск респираторных заболеваний, поясняют эксперты.

Помимо этого медики назвали другие способы, помогающие продлить жизнь людям после 60 лет.
  • Только защищенные сексуальные контакты: это обеспечивает профилактику половых инфекций.
  • Регулярная физическая активность и пешие прогулки.
  • Наличие хобби.
  • Социальная активность, общение с другими людьми.
  • Регулярные профилактические медосмотры.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют избегать некоторых продуктов на завтрак после 40 лет.
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