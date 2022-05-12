Врач объяснила, какие йогурты вредят здоровью при употреблении на завтрак

«Йогурты с фруктами или злаками не так безопасны для здоровья, как принято считать», - сообщила в интервью Екатерина Матыскина.

«если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад, и мы вскоре почувствуем голод вновь».

«В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету», – предупредила специалист.