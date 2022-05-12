Врач объяснила, какие йогурты вредят здоровью при употреблении на завтрак
Диетолог, нутрициолог Екатерина Матыскина советует не употреблять на завтрак готовых йогуртов с разными наполнителями – например, фруктовых или со злаками.
«Йогурты с фруктами или злаками не так безопасны для здоровья, как принято считать», - сообщила в интервью Екатерина Матыскина.
Врач объяснила, что употребление этих продуктов по утрам вредит здоровью из-за добавленного в них сахара. Завтрак, будучи первым за день приемом пищи, должен давать организму такой запас энергии, который бы позволил ему просуществовать до обеда без усталости, несмотря на определенные физические или умственные нагрузки. Сахар тоже может давать телу энергию, однако
«если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад, и мы вскоре почувствуем голод вновь».
Матыскина добавила, что продукты с сахаром, съедаемые натощак, провоцируют особенно значительные колебания уровня глюкозы в крови. Подобные «качели» опасны даже не столько из-за того, что они заставляют человека чувствовать себя голодным и больше есть. Чем чаще происходят резкие повышения и падения уровня сахара, тем выше риск того, что разовьется предиабет или диабет 2 типа.
По словам медика, развитию диабета в этом случае способствуют «инсулиновые качели». Инсулин – это гормон, производимый организмом в ответ на увеличение содержания сахара: чем чаще происходит такое увеличение, тем больше инсулина оказывается в крови.
«В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету», – предупредила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах, которыми может проявляться сахарный диабет.
Екатерина Матыскина
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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