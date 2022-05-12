Кому может вредить питье кваса: объясняет врач

«В составе магазинного кваса могут содержаться вредные добавки, красители, консерванты и усилители вкуса, которые могут нанести вред даже здоровому организму», - заявила медик.

Больные сахарным диабетом.

Гипертоники.

Люди с патологиями ЖКТ, включая острый гастрит и язвенную болезнь желудка.