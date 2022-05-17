Углеводы против жира: 5 углеводных продуктов, которые могут уменьшить живот

«Когда углеводы получают из цельных продуктов, являющихся частью сбалансированного и здорового питания, они могут помогать контролировать вес и даже способны уменьшить живот».

В первую очередь, врачи рекомендуют стремиться к уменьшению в рационе простых углеводов, которые содержатся в обработанных пищевых продуктах, сладостях, сладких напитках, и обладают свойством резко повышать уровень сахара в крови. Одновременно с этим специалисты отмечают:Диетологи рекомендуют включать в рацион пять углеводных продуктов, которые способствуют сохранению стройности, препятствуют накоплению излишков жира на животе.Белый хлеб изготавливается из рафинированной муки, которая практически полностью лишена питательных свойств пшеничного зерна. Эксперты рекомендуют употреблять в пищу цельнозерновой хлеб – он содержит клетчатку, которая защищает от переедания, уменьшает всасывание сахара и холестерина в кровь. Если этот углеводный продукт дополнить постными белками (яичным, в виде постного мяса), то такое сочетание обеспечит очень долгое насыщение, и это позволит сократить общую калорийность суточного меню.Сырая морковь богата растворимой клетчаткой – это питательное вещество замедляет пищеварение, вызывая длительное чувство сытости и помогая организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Согласно исследованию, потребление 10 граммов растворимой клетчатки в день может уменьшить жир на животе более чем на 3 процента.Чайный гриб, кимчи, тофу, квашеные овощи – все это углеводные продукты, которые содержат пребиотики, компоненты пищи, которые не усваиваются верхними отделами ЖКТ, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника, стимулируют ее развитие. Здоровая кишечная микрофлора ассоциируется с более низким риском отложения жира на животе и лучшим соотношением окружности бедер и талии.Еще один источник углеводов, которые помогают бороться с жиром на животе. Немного недозрелые, зеленоватые бананы содержат резистентный крахмал, обладающий эффектом пребиотиков, – его употребление помогает пищеварению, контролю уровня сахара в крови и даже потере веса. Полезнее всего есть такие бананы немного охлажденными.Этот продукт содержит 10 граммов углеводов в одной порции – почти столько же, сколько коровье молоко. Тем не менее, он содержит больше белка, что эффективнее обеспечивает сытость, сохраняя при этом низкий уровень жира на животе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление кимчи.