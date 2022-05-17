Углеводы против жира: 5 углеводных продуктов, которые могут уменьшить живот
Углеводы часто рассматриваются как виновники лишнего веса, но ученые констатируют: выбор «правильных» углеводных продуктов помогает не накапливать жир.
В первую очередь, врачи рекомендуют стремиться к уменьшению в рационе простых углеводов, которые содержатся в обработанных пищевых продуктах, сладостях, сладких напитках, и обладают свойством резко повышать уровень сахара в крови. Одновременно с этим специалисты отмечают:
«Когда углеводы получают из цельных продуктов, являющихся частью сбалансированного и здорового питания, они могут помогать контролировать вес и даже способны уменьшить живот».
Диетологи рекомендуют включать в рацион пять углеводных продуктов, которые способствуют сохранению стройности, препятствуют накоплению излишков жира на животе.
Цельнозерновой хлеб. Белый хлеб изготавливается из рафинированной муки, которая практически полностью лишена питательных свойств пшеничного зерна. Эксперты рекомендуют употреблять в пищу цельнозерновой хлеб – он содержит клетчатку, которая защищает от переедания, уменьшает всасывание сахара и холестерина в кровь. Если этот углеводный продукт дополнить постными белками (яичным, в виде постного мяса), то такое сочетание обеспечит очень долгое насыщение, и это позволит сократить общую калорийность суточного меню.
Морковь. Сырая морковь богата растворимой клетчаткой – это питательное вещество замедляет пищеварение, вызывая длительное чувство сытости и помогая организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Согласно исследованию, потребление 10 граммов растворимой клетчатки в день может уменьшить жир на животе более чем на 3 процента.
Ферментированные продукты. Чайный гриб, кимчи, тофу, квашеные овощи – все это углеводные продукты, которые содержат пребиотики, компоненты пищи, которые не усваиваются верхними отделами ЖКТ, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника, стимулируют ее развитие. Здоровая кишечная микрофлора ассоциируется с более низким риском отложения жира на животе и лучшим соотношением окружности бедер и талии.
Бананы. Еще один источник углеводов, которые помогают бороться с жиром на животе. Немного недозрелые, зеленоватые бананы содержат резистентный крахмал, обладающий эффектом пребиотиков, – его употребление помогает пищеварению, контролю уровня сахара в крови и даже потере веса. Полезнее всего есть такие бананы немного охлажденными.
Греческий йогурт. Этот продукт содержит 10 граммов углеводов в одной порции – почти столько же, сколько коровье молоко. Тем не менее, он содержит больше белка, что эффективнее обеспечивает сытость, сохраняя при этом низкий уровень жира на животе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление кимчи.
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