Как прожить дольше: изменения в питании, которые снижают риск инсульта

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женщина на кухне

Специалисты констатируют, что значительно снизить риск инсульта позволяет отказ от продуктов и напитков, содержащие свободные сахара.

Инсульт является чрезвычайно серьезным, угрожающим жизни состоянием, при котором мозг слишком долго не получает нормального кровоснабжения и кислорода. Во многих случаях он является причиной преждевременной кончины. Соответственно, снижение риска инсульта позволяет человеку прожить дольше.

Изменения в питании: меньше сахара. По данным организации Blood Pressure UK, однозначно позитивным для здоровья мозга изменением в питании является отказ от продуктов и напитков со «свободными сахарами». По словам экспертов, такая пища и питье могут привести к увеличению веса, которое повышает кровяное давление, а вместе с этим и риск инсульта.

«Стремитесь к тому, чтобы уменьшать количество свободного сахара, которое вы потребляете ежедневно. Взрослым людям следует употреблять менее 30 граммов сахара в день».

Какие продукты и напитки содержат свободные сахара? Различные десертные изделия и сладости, выпечка, сдоба, шоколад, готовые соусы, полуфабрикаты и готовые блюда, многообразная газировка, фруктовые соки, алкогольные напитки. Медики из Ассоциации инсульта (Stroke Association) призывают людей следовать более здоровому питанию в дополнение к тому, чтобы сокращать употребления алкоголя, отказываться от курения, поддерживать здоровый вес и надлежащую физическую активность. Все это может обеспечить эффективную профилактику сердечно-сосудистых катастроф, обрывающих жизнь.

Изменения в питании, которые снижают риск инсульта.
  • Ежедневно употреблять больше овощей и фруктов.
  • Употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой.
  • Есть цельное зерно и цельнозерновые продукты.
  • Употреблять больше растительного и постного белка.
  • Не есть жареную пищу – предпочитать более здоровые способы готовки.
  • Есть меньше соли.
  • Есть меньше сахара.
  • Не добавляйте соль в пищу.
  • Дважды в неделю есть жирную рыбу.
  • Есть меньше продуктов с насыщенным животным жиром.
  • Употреблять здоровые жиры – орехи и семена, нерафинированные растительные масла.
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