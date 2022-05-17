Как прожить дольше: изменения в питании, которые снижают риск инсульта

«Стремитесь к тому, чтобы уменьшать количество свободного сахара, которое вы потребляете ежедневно. Взрослым людям следует употреблять менее 30 граммов сахара в день».

Ежедневно употреблять больше овощей и фруктов.

Употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой.

Есть цельное зерно и цельнозерновые продукты.

Употреблять больше растительного и постного белка.

Не есть жареную пищу – предпочитать более здоровые способы готовки.

Есть меньше соли.

Есть меньше сахара.

Не добавляйте соль в пищу.

Дважды в неделю есть жирную рыбу.

Есть меньше продуктов с насыщенным животным жиром.

Употреблять здоровые жиры – орехи и семена, нерафинированные растительные масла.