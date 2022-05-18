Семь неприятных признаков того, что ваш организм не усваивает нормально белок
Потребление белка имеет огромное значение для функционирования тела, но его эффект зависит от того, насколько полноценно организм усваивает данное питательное вещество.
Белок является основным источником аминокислот для нашего организма. Аминокислоты используются клетками буквально всего тела, будь то сердце, соединительная ткань, иммунная или гормональной системы. В сущности, жить без получения белка невозможно.
Однако белок важно не только получать в достаточном количестве, но и нормально усваивать его. Некоторые признаки могут указывать на то, что организм, возможно, неправильно переваривает белок. Заметив эти симптомы, нужно обратиться к специалистам и проконсультироваться.
Низкая кислотность желудка. Желудочная кислота имеет решающее значение для переваривания белков. О том, что ее недостаточно, могут говорить повторяющиеся эпизоды изжоги, медленное опорожнение кишечника или ощущение, что пища задерживается в желудке слишком долго. Подобные состояния означают, что желудок не выделяет в нужном объеме пищеварительные ферменты, которые в том числе нужны для расщепления белковых продуктов. Человека в этом случае преследуют запоры, метеоризм или вздутие живота.
Ломкие волосы и ногти. Волосы и ногти состоят из белка кератина, который вырабатывается организмом – для этого он использует 18 аминокислот. При нехватке белка или его плохом усвоении организм не получает аминокислоты в достатке – как следствие, портится состояние волос и ногтей.
Перепады настроения. Сигналы, которые мозг посылает для регуляции настроения, обеспечиваются белковыми веществами нейротрансмиттерами. Нейротрансмиттеры ответственны за наши ощущения удовольствия, волнения, бдительности, активности. Если вам трудно сосредоточиться, сконцентрироваться, успокоиться или чувствовать радость, то, возможно, одной из причин этого является недостаток белка, который возникает из-за плохой способности организма нормально усваивать его из пищи.
Неприятный запах. Особенно неприятный запах газов может объясняться тем, что в кишечнике оседает белок, который плохо ферментируется и расщепляется пищеварительной системой, что не дает органнизму нормально его усваивать.
Подверженность простудам. Иммунная система питается аминокислотами из белка, и если он хорошо усваивается, то иммунная система получает мощную поддержку, эффективно защищая нас от инфекций и способствуя быстрому выздоровлению в случае заболевания. Если белок усваивается плохо, организм становится уязвимым перед патогенами, поэтому возникают частые недомогания, те же простуды.
Отеки. Задержка воды и отечность обычно вызываются потреблением слишком большого количества соли, гормональными изменениями. Но также это может быть связано с низким потреблением белка или плохим его усвоением, ведущим к нарушению клеточных механизмов поддержания здорового баланса жидкости.
Вялые мышцы. Мышечная слабость является сигналом того, что телу не хватает белка – в том числе из-за отсутствия пищеварительных ферментов, необходимых для его эффективного расщепления. Аминокислоты из белка являются главным строительным материалом для мышц.
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