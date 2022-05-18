Что помогает убрать висцеральный жир вокруг живота: самые эффективные способы

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жир на животе

Висцеральный жир также известен как абдоминальный, он располагается вокруг живота, повышая риски целого ряда проблем со здоровьем.

Так же, как и холестерин, висцеральный жир на самом деле необходим организму в некотором количестве – это обеспечивает защиту внутренних органов и выступает в качестве резервного источника энергии. Однако ключом к общему здоровью является поддержание уровня висцерального жира на минимуме, его накопление – это очень вредное явление.

«Висцеральный жир, будучи абдоминальным, располагается вокруг живота. Слишком большое количество этого жира подвергает человека повышенному риску развития ряда проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни печени, рак толстой кишки».

Но что помогает убрать висцеральный жир вокруг живота?

По данным службы здравоохранения NHS, самые эффективными могут считаться два способа
  • здоровое питание
  • регулярные физические упражнения.
Эксперты NHS рекомендуют заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. Упражнения могут различаться по типу и интенсивности: от длительных прогулок до интенсивных пробежек, от поднятия тяжестей до плавания. Также исследования показывают, что очень эффективным в плане профилактики опасных последствий сердечно-сосудистых проблем является велоспорт – среди велосипедистов показатели преждевременной сердечной смерти на 23% ниже по сравнению с людьми, которые не ездят на велосипеде.

Говоря о других способах, помогающих избавлению от висцерального жира, специалисты рекомендуют следующие меры.
  • Отказ от курения.
  • Уменьшение потребления алкоголя.
  • Достаточное количество сна.
  • Отказ от использование мобильного телефона во время еды.
Все эти факторы в совокупности оказывают сильное влияние на уровень висцерального жира в организме, подчеркивают эксперты.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)

ЗОЖ

совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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