Что помогает убрать висцеральный жир вокруг живота: самые эффективные способы
Висцеральный жир также известен как абдоминальный, он располагается вокруг живота, повышая риски целого ряда проблем со здоровьем.
Так же, как и холестерин, висцеральный жир на самом деле необходим организму в некотором количестве – это обеспечивает защиту внутренних органов и выступает в качестве резервного источника энергии. Однако ключом к общему здоровью является поддержание уровня висцерального жира на минимуме, его накопление – это очень вредное явление.
«Висцеральный жир, будучи абдоминальным, располагается вокруг живота. Слишком большое количество этого жира подвергает человека повышенному риску развития ряда проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни печени, рак толстой кишки».
Но что помогает убрать висцеральный жир вокруг живота?
По данным службы здравоохранения NHS, самые эффективными могут считаться два способа
- здоровое питание
- регулярные физические упражнения.
Говоря о других способах, помогающих избавлению от висцерального жира, специалисты рекомендуют следующие меры.
- Отказ от курения.
- Уменьшение потребления алкоголя.
- Достаточное количество сна.
- Отказ от использование мобильного телефона во время еды.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
ЗОЖ
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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