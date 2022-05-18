Что помогает убрать висцеральный жир вокруг живота: самые эффективные способы

«Висцеральный жир, будучи абдоминальным, располагается вокруг живота. Слишком большое количество этого жира подвергает человека повышенному риску развития ряда проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезни печени, рак толстой кишки».

здоровое питание

регулярные физические упражнения.

Отказ от курения.

Уменьшение потребления алкоголя.

Достаточное количество сна.

Отказ от использование мобильного телефона во время еды.