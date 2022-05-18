Медики назвали вид чая, который эффективно уменьшает подверженность диабету

«Пуэр содержит полифенолы – антиоксиданты, которые повышают чувствительность к инсулину. Эта функция помогает снизить риски диабета», - рассказал о достоинствах напитка врач Продеус.

«При употреблении напитка повреждающее влияние сахара на сосуды резко уменьшается».