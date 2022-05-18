Медики назвали вид чая, который эффективно уменьшает подверженность диабету
По словам врачей Андрея Продеуса и Германа Гандельмана, разрушительное действие высокого сахара уменьшается при употреблении такого вида чая, как пуэр.
Медики назвали чай пуэр напитком, питье которого может эффективно сокращать подверженность диабету, улучшая реакции организма на инсулин.
«Пуэр содержит полифенолы – антиоксиданты, которые повышают чувствительность к инсулину. Эта функция помогает снизить риски диабета», - рассказал о достоинствах напитка врач Продеус.
Другой медик, Герман Гандельман, добавил, что этот вид чая за счет своей способности понижать сахар в крови может действовать как средство профилактики инсультов и инфарктов, слепоты, почечной недостаточности, проблем с конечностями.
«При употреблении напитка повреждающее влияние сахара на сосуды резко уменьшается».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие углеводные продукты следует есть охлажденными, поскольку в этом виде они вырабатывают резистентный крахмал.
Андрей Продеус
ЗОЖ
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
Оставить комментарий