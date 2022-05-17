Полезно для кишечника и фигуры: углеводные продукты, которые лучше есть холодными

«Когда крахмалистые продукты охлаждаются, в них как продукт распада вырабатывается резистентный крахмал. Он оказывает положительное влияние на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь похудеть», - рассказала Антье Галь.

Макароны, картофель, белый рис – эти продукты любимы многими, однако они часто оцениваются диетологами как еда, способствующая набору веса и ожирению. Такую особенность им обеспечивает существенное содержание крахмала, который подобно многим углеводам вызывает резкое повышение уровня сахара в крови.Между тем, диетолог Антье Галь из Немецкого общества питания констатирует: эти углеводные продукты становятся более полезными, если есть их холодными. Эксперт объяснил, что охлаждение изменяет структуру крахмала таких продуктов – он становится резистентным.Эксперт объяснила, какую пользу для здоровья могут получить любители макарон, риса или картофеля, если будут есть эти углеводные продукты не горячими, а побывшими некоторое время в холодильнике.По словам специалиста, резистентный крахмал, возникающий после охлаждения, ведет себя в организме аналогично клетчатке – он достигает толстой кишки в непереваренном виде и там постепенно расщепляется активными бактериями. Это, в свою очередь, укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение.Резистентный крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови, говорит диетолог. В результате организм вырабатывает меньше инсулина и не испытывает сильной тяги к калорийной еде.Крахмалистые продукты после охлаждения содержат меньше калорий, чем сразу после приготовления, подчеркивает Антье Галь. Если человек привыкает есть макароны, рис или картофель холодными, он может сэкономить на такой еде до двадцати процентов калорий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что означает тяга к сладкому и другим продуктам.