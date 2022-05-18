Врачи перечислили продукты, которые часто содержат в себе антибиотики

«В производстве молочных продуктов зачастую используют антибактериальные препараты, чтобы они не портились. В животноводстве – чтобы животные не болели, это относится и к курице, и к мясу», - заметила кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Содержащие антибиотики молочные продукты, курица и мясо вызывают устойчивость к этим лекарствам».