Что улучшает состояние кишечной микрофлоры и почему это важно: объясняет врач

Отруби.

Цельные злаки.

Крупы.

Овощи.

Зелень.

Фрукты.

Ягоды.

Бобовые.

«Когда кишечные бактерии переваривают клетчатку, образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые позитивно влияют на состояние иммунной системы».

«Чтобы поддерживать кишечник в форме, нужно съедать от 25 до 50 граммов клетчатки ежедневно».