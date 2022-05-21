Что улучшает состояние кишечной микрофлоры и почему это важно: объясняет врач

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По словам терапевта Ольги Лушниковой, иметь здоровую, сбалансированную в своем бактериальном составе кишечную микрофлору важно для хорошего иммунитета.

В своем интервью Лушникова сообщила, что состояние кишечной микрофлоры улучшает потребление продуктов, содержащих большие количества пищевых волокон – иначе говоря, клетчатки. Терапевт перечислила такие продукты.
  • Отруби.
  • Цельные злаки.
  • Крупы.
  • Овощи.
  • Зелень.
  • Фрукты.
  • Ягоды.
  • Бобовые.
Лушникова уточнила, что включение данных продуктов в рацион способствует тому, что в кишечнике развиваются колонии полезных бактерий.

«Когда кишечные бактерии переваривают клетчатку, образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые позитивно влияют на состояние иммунной системы».

Врач напомнила, что кишечник является органом, в котором сосредоточен львиная доля клеток, составляющих иммунную систему. Помимо того, именно кишечник влияет на то, какое настроение испытывает человек, поскольку он ответствен за выработку серотонина, гормона удовольствия.

«Чтобы поддерживать кишечник в форме, нужно съедать от 25 до 50 граммов клетчатки ежедневно».

Также улучшает состояние кишечной микрофлоры употребление ферментированных продуктов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки полезнее употреблять при простуде.
Ольга Лушникова
Ольга Лушникова
ЗОЖ
врач-диетолог, терапевт
Теги : микробиом кишечника, здоровье кишечника, Ольга Лушникова