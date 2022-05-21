Что улучшает состояние кишечной микрофлоры и почему это важно: объясняет врач
По словам терапевта Ольги Лушниковой, иметь здоровую, сбалансированную в своем бактериальном составе кишечную микрофлору важно для хорошего иммунитета.
В своем интервью Лушникова сообщила, что состояние кишечной микрофлоры улучшает потребление продуктов, содержащих большие количества пищевых волокон – иначе говоря, клетчатки. Терапевт перечислила такие продукты.
- Отруби.
- Цельные злаки.
- Крупы.
- Овощи.
- Зелень.
- Фрукты.
- Ягоды.
- Бобовые.
«Когда кишечные бактерии переваривают клетчатку, образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые позитивно влияют на состояние иммунной системы».
Врач напомнила, что кишечник является органом, в котором сосредоточен львиная доля клеток, составляющих иммунную систему. Помимо того, именно кишечник влияет на то, какое настроение испытывает человек, поскольку он ответствен за выработку серотонина, гормона удовольствия.
«Чтобы поддерживать кишечник в форме, нужно съедать от 25 до 50 граммов клетчатки ежедневно».
Также улучшает состояние кишечной микрофлоры употребление ферментированных продуктов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки полезнее употреблять при простуде.
Ольга Лушникова
ЗОЖ
врач-диетолог, терапевт
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