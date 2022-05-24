Медик Пурига рассказала, что стимулирует утром мозг без кофе

«Мозг начинает полноценно функционировать только спустя два часа после того, как человек проснулся. Иногда пробуждение бывает еще более долгим», - сообщила медик.

«Ходьба на свежем воздухе улучшает приток крови к мозгу и насыщает организм кислородом, позволяя улучшить мыслительные процессы».

«Физические нагрузки, уборка стимулируют активность лобных долей мозга, которые отвечают за творческие процессы, выбор, принятие решений».