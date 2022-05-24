Медик Пурига рассказала, что стимулирует утром мозг без кофе
Стимулирующий пробуждающий эффект в отношении мозга утром может давать не только употребление кофе, подсказала спортивный врач Александра Пурига.
«Мозг начинает полноценно функционировать только спустя два часа после того, как человек проснулся. Иногда пробуждение бывает еще более долгим», - сообщила медик.
Александра Пурига рассказала, что помогает утром мозгу быстрее «проснуться» и начать активно функционировать. При этом специалист перечислила способы, стимулирующие утром мозг без употребления кофе.
Физкультура или ходьба. Пурига заметила, что легкая физическая нагрузка или пешая прогулка на свежем воздухе – это отличный способ «подзарядить» мозг без кофеина.
«Ходьба на свежем воздухе улучшает приток крови к мозгу и насыщает организм кислородом, позволяя улучшить мыслительные процессы».
Уборка. Пурига добавила, что наведение порядка утром также побуждает мозг «вылечиться» и начать работать.
«Физические нагрузки, уборка стимулируют активность лобных долей мозга, которые отвечают за творческие процессы, выбор, принятие решений».
Вода. По словам медика, прием воды после пробуждения утром восполняет ночную дегидратацию, то есть, потерю влаги. Потеря воды способствует сгущению крови, что совсем не полезно для мозга, учитывая его потребность в кровоснабжении. Ее питье, напротив, улучшает мозговой кровоток и тонизирует мозг.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вечерний прием аспирина может вдвое снизить риск инсульта.
Александра Пурига
ЗОЖ
спортивный врач, кандидат медицинских наук
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