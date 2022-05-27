Высокий холестерин: врачи советуют использовать для готовки определенные масла
По мнению врачей, некоторых масел при повышенном холестерине следует избегать, в то время как другие могут быть полезными, содействуя его снижению.
Статистически к 40 годам уровень холестерина в организме становится высоким у половины людей. Радоваться такому «достижению» не приходится – повышенное содержание холестерина означает, что артерии и сосуды ухудшают свою проводимость крови к органам, включая «стратегически важные» сердце, головной мозг, почки.
Между тем, врачи отмечают, что снизить уровень холестерина помогают даже относительно небольшие изменения в образе жизни. В частности, медики рекомендуют с этой целью использовать для приготовления пищи определенные масла.
«Наше питание играет важную роль, когда речь заходит о концентрации холестерина в крови. Тип растительного масла, которое обычно хранится в вашем шкафу, также имеет значение».
Какие же масла советуют использовать врачи?
Избегайте кокосового, пальмового масла. Будучи растительными, эти масла на самом деле содержат много насыщенных жиров – именно этот тип жира считается наиболее вредным для кровеносных сосудов. Замечено, что у людей, тяготеющих к употреблению насыщенных жиров, часто наблюдается высокий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) повышающего риск сердечных заболеваний и инсультов.
«Кокосовое и пальмовое масло часто используются в производстве некоторых продуктов – тортов, выпечки, конфет и других сладостей, маргарина и спредов, полуфабрикатов».
Ешьте меньше насыщенных жиров. Насыщенные жиры в изобилии присутствуют в продуктах животного происхождения или произведенных на основе сырья с животным жиром, – это сливочное масло, жирное мясо, сыр, жирные молочные продукты. Такая пища не должна исключаться полностью, но ее потребление важно контролировать.
Какие масла предпочтительны. При высоком холестерине врачи советуют использовать для готовки определенные масла – главным образом, те, что содержат много ненасыщенных жирных кислот. Какие это масла:
- Рапсовое.
- Оливковое.
- Подсолнечное.
- Кукурузное.
- Ореховое.
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