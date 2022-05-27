Высокий холестерин: врачи советуют использовать для готовки определенные масла

«Наше питание играет важную роль, когда речь заходит о концентрации холестерина в крови. Тип растительного масла, которое обычно хранится в вашем шкафу, также имеет значение».

«Кокосовое и пальмовое масло часто используются в производстве некоторых продуктов – тортов, выпечки, конфет и других сладостей, маргарина и спредов, полуфабрикатов».

Рапсовое.

Оливковое.

Подсолнечное.

Кукурузное.

Ореховое.