Врач Филиппова назвала полезные продукты, способные вызывать обострение болезней

«Пшенная, манная каша, а также хлопья для завтрака, картофельное пюре, виноград могут представлять опасность для диабетиков. Но человек, не пройдя обследования и не зная о том, что у него есть такой диагноз, может продолжать придерживаться неподходящего питания», - цитирует врача Пятый канал.

В своем интервью врач-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, что многие люди не знают об имеющихся у них заболеваниях. Между тем, хронические патологии и нарушения часто требуют соблюдения определенных пищевых ограничений и даже запретов. Если человек, не знающий о своем недуге, начнет есть неподходящие продукты, это может вызвать обострение, даже если эти продукты будут полезными.Татьяна Филиппова привела в пример диабет. Данное заболевание отличается тем, что может длительное время развиваться в организме без ярких симптомов, и это делает его неузнанным. Но диабетикам особенно важно контролировать рацион, поскольку он компенсирует симптомы заболевания.Также Филиппова назвала другие полезные продукты, способные вызывать обострение болезней. Таковыми являются молочные изделия – «в первую очередь, кефир, творог, йогурты». Медик уточнила, что пристрастие к такой еде способно стать причиной серьезного ухудшения в тех случаях, когда у людей имеются камни в почках. При этом могут возникать сильные боли, а в почках будут формироваться новые камни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертами были названы главные минусы в питании россиян