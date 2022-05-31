Как избежать болезней сердца: назван «бесплатный способ» снизить риск на 35%
Многие могут успешно снизить риск болезней сердца, изменив образ жизни или отказавшись от нездоровых привычек, утверждают врачи.
Ученые считают, что ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у современных людей является недостаток физической активности.
«С недостатком физических упражнений и малоподвижностью тесно ассоциируются такие сердечно-сосудистые заболевания, как сердечный приступ и инсульт», - констатируют специалисты из BHF, Британского фонда сердца.
По словам экспертов, физическое бездействие способствует накоплению жирового материала в артериях. Если артерии, несущие кровь к сердцу, начинают повреждаться и закупориваться этими жировыми отложениями, то повышается риск сердечного приступа. Если жир откладывается в артериях, несущих кровь к мозгу, это может привести к инсульту.
В свою очередь, привычку человека быть физически активным специалисты называют «бесплатным способом» избежать многих проблем с сердцем и сосудами.
«Быть физически активным не означает, что вам нужно постоянно ходить в спортзал или бегать марафон. Физическая активность может включать в себя многие виды деятельности, заставляющей вас двигаться – например, работа по дому, на участке, в саду», - говорят врачи.
Эксперты подчеркивают, что благодаря активному образу жизни риск развития некоторых заболеваний сердца и системы кровообращения можно снизить на 35%.
Медики напоминают, что сердце является мышцей, и, как любая другая мышца, оно получает пользу от регулярных упражнений. Тренированное сильное сердце способно перекачивать больше крови по телу с меньшими усилиями. Таким образом, регулярные физические нагрузки делают сердце и систему кровообращения более эффективными, снижают уровень холестерина, поддерживают давление на здоровом уровне.
BHF рекомендует стремиться к тому, чтобы умеренная физическая активность составляла минимум 150 минут в неделю. К такой активности относятся любые физические действия, повышающие частоту сердечных сокращений и заставляющие дышать быстрее (например, быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде).
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Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)
ЗОЖ
благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве
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