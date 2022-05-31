Как избежать болезней сердца: назван «бесплатный способ» снизить риск на 35%

«С недостатком физических упражнений и малоподвижностью тесно ассоциируются такие сердечно-сосудистые заболевания, как сердечный приступ и инсульт», - констатируют специалисты из BHF, Британского фонда сердца.

«Быть физически активным не означает, что вам нужно постоянно ходить в спортзал или бегать марафон. Физическая активность может включать в себя многие виды деятельности, заставляющей вас двигаться – например, работа по дому, на участке, в саду», - говорят врачи.