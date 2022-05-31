Ежедневная чашка чая снижает риск инсульта и сердечных болезней

«ежедневная чашка чая может снизить риск инсульта или сердечных заболеваний на 4 процента, а риск смерти молодым – на 1,5 процента».

В состав черного и зеленого чая входят соединения флавоноиды – они укрепляют иммунную систему, помогая организму эффективнее бороться с бактериальной или вирусной инфекцией. Появляется все больше исследовательских данных, демонстрирующих, что чай может улучшить здоровье человека во многих отношениях.В краткосрочной перспективе чашка умеренно горячего чая может ослабить действие стресса, помогает с концентрацией, уменьшает усталость. В свою очередь, отдельный австралийский обзор показал, что люди, выпивающие от одной до пяти чашек чая в день, менее подвержены риску слабоумия.Отельные исследования показывают, чтоКроме того, предположительно флавоноиды чая могут помочь снизить риск некоторых видов рака, например, колоректального. В то ж время сам чай – если он выпивается слишком горчим, – способен стать провоцирующим фактором, способствуя развитию рака пищевода. Напиток следует употреблять только теплым.Также в чай не следует класть сахар, какие-либо подсластители. Можно добавлять немного лимонного сока, ягоды, шиповник, мяту, ромашку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалисты считают имбирь доступной специей, эффективно снижающей уровень сахара в крови