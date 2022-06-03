Врач Макиша рассказала об опасности фруктов для людей после 60 лет

«У людей старше 60 нередко встречается сахарный диабет, при котором нежелательны содержащиеся во фруктах углеводы», - пояснила медик.

«Грубая клетчатка плодов может спровоцировать обострение проблем с ЖКТ», - сказала Марина Макиша, посоветовав очищать фрукты от кожуры перед употреблением.