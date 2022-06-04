Врач Павлова рассказала, как сделать окрошку полезнее

«В ней очень хороший белок (яйца) и много сложных углеводов (овощи и зелень), а редиска – источник сульфорафана и индол-3-карбинола; эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии», - сообщила медик в интервью.

Огурцы в блюдо лучше нарезать с кожурой, поскольку она является богатым источником клетчатки.

Предпочтительнее использовать не колбасу, а вареное мясо.

Заправлять блюдо следует кефиром жирностью до 3,2%, либо натуральным квасом, не содержащем сахара, искусственных добавок.

Есть окрошку холодной не нужно – гораздо полезнее блюдо комнатной температуры.

«Холодная еда приводит к переохлаждению слизистых оболочек и спазму желчных путей, что чревато запорами», - предупредила врач Зухра Павлова.