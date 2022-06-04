Врач Павлова рассказала, как сделать окрошку полезнее
По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, окрошка является одним из предпочтительных летних блюд; в ней содержится много полезных для организма микроэлементов, в особенности если она правильно приготовлена.
Окрошку врач Павлова назвала «правильным блюдом». Употребление этого блюда является естественным способом профилактики злокачественных заболеваний.
«В ней очень хороший белок (яйца) и много сложных углеводов (овощи и зелень), а редиска – источник сульфорафана и индол-3-карбинола; эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии», - сообщила медик в интервью.
Также Павлова рассказала, как сделать окрошку полезнее.
- Огурцы в блюдо лучше нарезать с кожурой, поскольку она является богатым источником клетчатки.
- Предпочтительнее использовать не колбасу, а вареное мясо.
- Заправлять блюдо следует кефиром жирностью до 3,2%, либо натуральным квасом, не содержащем сахара, искусственных добавок.
- Есть окрошку холодной не нужно – гораздо полезнее блюдо комнатной температуры.
«Холодная еда приводит к переохлаждению слизистых оболочек и спазму желчных путей, что чревато запорами», - предупредила врач Зухра Павлова.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты можно использовать для перекусов перед сном.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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