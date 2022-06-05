Эксперт назвал признак черешни, которой можно отравиться из-за химикатов

«Нужно осматривать плоды перед их покупкой, чтобы исключить риск отравления ядохимикатами», - поделился агроном советом в своем интервью

«Если при поедании черешни ощущается неприятное пощипывание во рту, это может быть признаком того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно», - сказал Воробьев.

«В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет».