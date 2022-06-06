Врач Арзамасцев: некоторые напитки становятся опасными для людей после 60 лет

«Это может привести к появлению остеопороза и дефициту микроэлементов у пожилых людей»,- заметил Арзамасцев.

«Алкоголь приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в этом случае будут отмечаться скачки артериального давления», - уточнил медик.