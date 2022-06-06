Врач Арзамасцев: некоторые напитки становятся опасными для людей после 60 лет
Врач Евгений Арзамасцев перечислил напитки, которые могут давать опасные побочные эффекты при употреблении людьми возрастом после 60 лет.
В интервью диетолога и нутрициолога Евгения Арзамасцева прозвучало предупреждающее мнение о небезопасном свойстве такого напитка как кофе. Его питье стимулирует вывод полезных микроэлементов из организма – например, кальция.
«Это может привести к появлению остеопороза и дефициту микроэлементов у пожилых людей»,- заметил Арзамасцев.
Кроме того, действие кофеина может привести к возникновению гипервозбудимости, следствием чего становятся перепады артериального давления, повреждающие сосудистую стенку. В местах ее повреждения могут впоследствии быстро развиваться атеросклеротические изменения.
Другой вид напитков, которые становятся опасными для людей после 60 лет – алкоголь.
«Алкоголь приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в этом случае будут отмечаться скачки артериального давления», - уточнил медик.
По его словам, употребление спиртных напитков усиливает клеточную потерю полезной жидкости, лишает клетки нормального питания. Врач подчеркнул, что под действием алкоголя происходит именно клеточное разрушение – например, в миокарде, печени.
Также потенциально опасными для здоровья людей после 60 лет становятся газированные напитки, пакетированные соки, провоцирующие нежелательные колебания уровня сахара в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой напиток может быть очень полезен летом.
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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