Диабет 2 типа: тяга к трем видам пищи может сигналить о «самом высоком» уровне сахара

«Тяга к выпечке, алкоголю и сладостям из рафинированного сахара ассоциировалась самыми высокими уровнями HbA1c в образцах участников», - сообщили исследователи.

Диабет 2 типа представляет собой хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови может становиться слишком высоким. Данное заболевание возникает вследствие нарушений в производстве организмом инсулина – гормона, регулирующего распределение по клеткам сахара, получаемого из пищи. Без работы этого гормона уровень сахара в крови может подняться до опасно высоких значений, угрожая повредить сосуды, ткани и органы тела.При постоянно высоком уровне сахара в организме происходят определенные изменения, и их последствием становятся симптомы, ассоциированные с диабетом 2 типа. Согласно новому исследованию (его данные опубликовал журнал American Academic Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences), сигналить о том, что сахар в крови повысился слишком значительно, может тяга к еде, конкретно тяга к трем видам пищи.Участниками исследования были пациенты с диабетом 2 типа и предиабетом, проживающие в Западной Румынии. Специалисты измеряли у пациентов уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). В человеческом организме содержание Hb1A1c в крови прямо пропорционально средней концентрации глюкозы. Здоровые люди имеют концентрацию HbA1c в крови от 4 до 6 процентов, диабетики – в 2-3 раза более высокую.Анализ показал, что среди испытуемых с самыми значительными концентрациями гликированного гемоглобина была распространена тяга к терм видам пищи.Особенно сильно выраженной была тяга к белому хлебу и сладостям – причем, как у мужчин, так и женщин, уточнили эксперты.В то же время специалисты не установили причинно-следственной связи, и данная проблема требует дальнейших исследований. Ученые надеются, что результаты исследования будут полезны пациентам с диабетом, помогут им повысить осведомленность о своем состоянии, улучшить навыки самоконтроля, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает сбросить вес в возрасте после 50 лет.