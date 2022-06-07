Не счищайте! У каких овощей и фруктов полезна кожура
Удаление кожуры может значительно снизить питательную ценность многих овощей и фруктов, считают ученые.
Некоторые овощи и фрукты полезно есть вместе с неочищенной кожурой, не забыв предварительно их тщательно помыть.
Бананы. Практически все выбрасывают их кожуру. Индийские специалисты констатируют, что банановая кожура является богатым источником клетчатки и ее можно употреблять в пищу без опасений за здоровье.
Манго. Мякоть может быть лучшей частью манго, но кожура этих фруктов тоже полезна: она насыщена витамином С и клетчаткой.
Апельсины. Их кожура также подходит для употребления, к тому же она богата антиоксидантами.
Картофель. Свежий отварной картофель полезнее с кожурой – она содержит много клетчатки, улучшающей состояние кишечной микрофлоры.
Киви. Кожура этого богатого витамином С фрукта также съедобная, и является для организма превосходным источником клетчатки, витамина Е?
Огурцы. Огуречная кожура отличается высоким содержанием витамина К, который снижает свертываемость крови, препятствует образованию тромбов.
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