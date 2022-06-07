Врач Калинчев назвал характеристики самых вредных для человека продуктов
В интервью врача-эндокринолога Алексея Калинчева прозвучало предупреждение о повышенном вреде для здоровья некоторых продуктов, в частности, содержащих много рафинированных углеводов.
Называя характеристики самых вредных для человека продуктов, врач Калинчев выделил первыми в «черном» списке продукты, насыщенные простыми углеводами:
«Речь про сладкие газированные напитки, сладкие фрукты, ягоды, сухофрукты, изделия из пшеничной муки высшего сорта».
Медик подчеркнул, что количество таких лакомств в рационе должно быть минимальным. Чаще от сладких продуктов и напитков полезнее отказываться, чем есть их, считает эндокринолог. По словам Калинчева, их регулярное употребление способствует откладыванию жира. Если у человека имеется предрасположенность, то со временем пристрастие к простым углеводам станет для него фактором развития диабета 2 типа.
Также отличительной характеристикой самых вредных для человека продуктов врач назвал избыточную жирность.
«У большинства жирная пища переваривается с большим трудом, вызывая разного рода дискомфорт. Наиболее вредны картофель фри, чипсы, жирная свинина», - цитирует Калинчева URA.RU.
Другой категорией самых вредных продуктов медик назвал жареные блюда.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, у каких овощей и фруктов полезна кожура.
Алексей Калинчев
ЗОЖ
врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог
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