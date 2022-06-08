Какие продукты нужно есть для лучшего восстановления печени: объясняет врач

«Практически всем, у кого есть заболевания печени, творог нужно употреблять ежедневно. Идеальная для печени и желчевыводящей системы жирность продукта – это 5%», - поделилась врач.

«Овсянка тоже содержит метионин, который особенно эффективно помогает при неалкогольной жировой болезни печени – уменьшает отложение жира в гепатоцитах», - рассказала специалист.