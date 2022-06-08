Какие продукты нужно есть для лучшего восстановления печени: объясняет врач
Печеные яблоки и творог называются врачами в числе продуктов, способных улучшать процессы восстановления печени.
Одним из лучших продуктов для здоровья печени является творог – мнение об этом прозвучало в интервью врача гастроэнтеролога Нурии Диановой. Медик объяснила, что данный продукт отличается высоким содержанием аминокислоты метионин, препятствующей стеатозу – отложению в печени жира.
«Практически всем, у кого есть заболевания печени, творог нужно употреблять ежедневно. Идеальная для печени и желчевыводящей системы жирность продукта – это 5%», - поделилась врач.
Дианова добавила, что обезжиренных продуктов лучше избегать – в них нередко добавляется модифицированный крахмал, усугубляющий склонность печени к стеатозу. Однако высокожирные продукты тоже вредны, если употребляются регулярно и большими порциями.
Другим продуктом, который нужно есть для лучшего восстановления печени, специалист считает овсянку – овсяную крупу в виде цельных зерен.
«Овсянка тоже содержит метионин, который особенно эффективно помогает при неалкогольной жировой болезни печени – уменьшает отложение жира в гепатоцитах», - рассказала специалист.
Помимо того, говорит Дианова, состояние органа улучшают печеные яблоки, отвар шиповника, грецкие орехи. Их потребление позитивно сказывается на процессах оттока желчи, пищеварении – печень от этого только выигрывает.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты оцениваются врачами как самые опасные для поджелудочной железы.
Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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