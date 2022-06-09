Как лучше пить кофе в жару: объясняет врач

«Если вы любитель кофе, то отказываться от одной–двух порций в день не стоит. Нужно только помнить, что это не тот напиток, который утоляет жажду», - заметил врач.

Кофе стимулирует выведение жидкости, поэтому, выпивая чашку кофе, следует после нее также выпить воды.

Следует следить за реакциями на выпитый кофе – могут возникнуть тахикардия, тремор, общее неприятное состояние, вызванное учащенным сердцебиением. Если они возникают, нужно отказаться от напитка или снизить его дозу.

Не следует пить кофе с сахаром и сладкими добавками.

Важно не злоупотреблять кофеином.

«Кофеин обладает возбуждающим действием, а так как жаркая погода заставляет сосуды и сердце работать в усиленном режиме, то чрезмерное употребление кофе окажет на них дополнительную нагрузку», - объяснил эксперт.