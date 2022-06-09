Диетологом названы продукты, способные «обманывать» желудок

«Мы едим в неурочное время, либо съедаем за столом больше, чем нужно. Ситуацию можно исправить, если употреблять продукты, уменьшающие чувства голода», - заметила при этом эксперт.

«Включайте в рацион томаты, огурцы, зеленые салаты, пекинскую капусту, сельдерей – подобная пища уменьшает в крови уровень гормона голода грелина», - посоветовала Соломатина.

«Корица «обманывает» мозг и желудок, притупляя аппетит благодаря особым ароматическим свойствам».

«Если съесть некалорийный овощной суп с цельнозерновым хлебом из муки грубого помола, это надолго позволит забыть о чувстве голода, даже если в супе не было мяса», - объяснила эксперт.