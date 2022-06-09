Диетологом названы продукты, способные «обманывать» желудок
К числу «обманывающих» желудок относятся продукты, которые обеспечивают длительное чувство сытости без значительной калорийности, что позволяет обходиться без перекусов между приемами пищи и худеть.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью, что проблема лишнего веса нередко бывает связана с повышенным аппетитом, побуждающим то и дело тянуться за лишний куском или лакомством.
«Мы едим в неурочное время, либо съедаем за столом больше, чем нужно. Ситуацию можно исправить, если употреблять продукты, уменьшающие чувства голода», - заметила при этом эксперт.
Диетолог назвала продукты, способные таким образом «обманывать» желудок.
Овощи. Их преимущество – высокое содержание клетчатки. Клетчатка заполняет желудок, при этом требует довольно много времени, чтобы продолжить движение по пищеварительному тракту – все это способствует тому, что чувство голода долго не обостряется.
«Включайте в рацион томаты, огурцы, зеленые салаты, пекинскую капусту, сельдерей – подобная пища уменьшает в крови уровень гормона голода грелина», - посоветовала Соломатина.
Яйца, орехи. Эти продукты «обманывают» желудок благодаря своей высокой питательной ценности. В их составе присутствуют белок и полезный жир – данное сочетание требует длительного переваривания, а, значит, аппетит «проснется» не скоро.
Какао с корицей, чай с молоком. Диетолог уточнила, что прием какао может заменить собой десерт, хотя калорийность напитка значительно ниже. Чай с молоком тоже является альтернативой перекусам – он утоляет голод за счет своей жирности. Что касается корицы (которую можно добавлять не только в напитки), то Соломатина подчеркнула:
«Корица «обманывает» мозг и желудок, притупляя аппетит благодаря особым ароматическим свойствам».
Овощные супы. Медик сообщила, что такие супы заполняют желудок за счет воды, при этом, будучи теплыми, успокаивают стенки пищеварительного тракта.
«Если съесть некалорийный овощной суп с цельнозерновым хлебом из муки грубого помола, это надолго позволит забыть о чувстве голода, даже если в супе не было мяса», - объяснила эксперт.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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