Острый перец продлевает жизнь за сет понижения риска сердечных болезней

«Главное вещество острого перца – капсаицин – это химическое соединение, обладающее противовоспалительными свойствами. Благодаря эффекту уменьшения воспаления предотвращается образование бляшек в кровеносных сосудах, способных вызывать серьезные проблемы со здоровьем», - отмечают специалисты Клиники Майо.

Согласно исследованиям, три распространенных ингредиента острых блюд – красный перец чили, кайенский перец и халапеньо – могут принести гораздо больше пользы, чем просто придать еде пряность и пикантность. Специалисты констатируют, что острый перец способен продлевать людям жизнь за сет понижения риска сердечных болезней.В частности, перечисленные виды острого перца содержат активный ингредиент капсаицин, под действием которого снижается риск потенциально укорачивающих жизнь состояний, таких как ожирение и болезни сердца и ожирение.По словам экспертов, острый красный перец обеспечивает организм такими питательными веществами, как витамины B, C и A. Испытания показали, что при употреблении острого перца снижается интенсивность некоторых реакций иммунных клеток, вызывающих развитие атеросклероза, который характеризуется отложением жировых бляшек внутри артерий. Когда подобное накопление бляшек происходит в коронарных артериях, развивается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом кардиологических заболеваний, а также предшественником инфаркта миокарда. Любители острой пищи получают шанс на лучшую защиту от нее по сравнению с людьми, которые не любят острый перец.Основными симптомами ишемической болезни сердца являются боль в груди (стенокардия), одышка, боли во всем теле, состояние дурноты или близкого обморока, общее плохое самочувствие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при употреблении воды.