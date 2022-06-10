Острый перец продлевает жизнь за сет понижения риска сердечных болезней
Присутствие острых видов перца в рационе людей ученые связывают с более долгой продолжительностью жизни.
Согласно исследованиям, три распространенных ингредиента острых блюд – красный перец чили, кайенский перец и халапеньо – могут принести гораздо больше пользы, чем просто придать еде пряность и пикантность. Специалисты констатируют, что острый перец способен продлевать людям жизнь за сет понижения риска сердечных болезней.
В частности, перечисленные виды острого перца содержат активный ингредиент капсаицин, под действием которого снижается риск потенциально укорачивающих жизнь состояний, таких как ожирение и болезни сердца и ожирение.
«Главное вещество острого перца – капсаицин – это химическое соединение, обладающее противовоспалительными свойствами. Благодаря эффекту уменьшения воспаления предотвращается образование бляшек в кровеносных сосудах, способных вызывать серьезные проблемы со здоровьем», - отмечают специалисты Клиники Майо.
По словам экспертов, острый красный перец обеспечивает организм такими питательными веществами, как витамины B, C и A. Испытания показали, что при употреблении острого перца снижается интенсивность некоторых реакций иммунных клеток, вызывающих развитие атеросклероза, который характеризуется отложением жировых бляшек внутри артерий. Когда подобное накопление бляшек происходит в коронарных артериях, развивается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом кардиологических заболеваний, а также предшественником инфаркта миокарда. Любители острой пищи получают шанс на лучшую защиту от нее по сравнению с людьми, которые не любят острый перец.
Симптомы. Основными симптомами ишемической болезни сердца являются боль в груди (стенокардия), одышка, боли во всем теле, состояние дурноты или близкого обморока, общее плохое самочувствие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при употреблении воды.
Оставить комментарий