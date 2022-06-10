Доктор Мясников назвал самое безвредное для здоровья мороженое
Известный российский медик Александр Мясников сообщил, что людям, которые худеют, лучше временно отказаться от мороженого.
Доктор Мясников коснулся темы употребления популярного летнего лакомства. Рассуждая о пользе и вреде мороженого, врач назвал его «десертом не для всех».
«Этот десерт – не для тех, кто хочет похудеть. Там большое количество калорий, сахара, нездоровые жиры», - объяснил медик.
В то же время, сказал доктор Мясников, существуют исследовательские данные о том, что употребление мороженого может действовать на человека как антидепрессант, снижая риск расстройства настроения. По словам эксперта, такой эффект присущ практически любой вкусной еде – такая пища стимулирует выделение мозгом эндорфинов, химических веществ обеспечивающих чувство расслабления, удовлетворенности, приятных эмоций.
Врач подчеркнул, что в еде главное – соблюдать умеренность. Если следовать этому принципу, то разрешать себе, в сущности, можно любое лакомство.
Также доктор Мясников назвал самое безвредное для здоровья мороженое. Таковым является фруктовый лед, в котором нет жиров, а калорийность более низкая в сравнении с другими видами мороженого.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Маргарита Королева назвала мороженое продуктом, который способствует раннему старению.
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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