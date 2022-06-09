Врач Королева сообщила, что мороженое способствует старению

«Чрезмерное употребление мороженого может привести к избытку веса и инсулинорезистентности, что способствует преждевременному старению организма человека», - заметила доктор медицинских наук.

«Инсулинорезистентность – это преждевременное старение организма, а лучшим продуктом для запуска этого процесса является мороженое», - поделилась мнением врач.