Зеленый горошек способен замедлять старение: врач Михаил Гинзбург

«В свежем горохе достаточное количество белка бобовых культур, много пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить процессы старения в организме», - сказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«У зеленого горошка оптимальный состав белков, жиров и углеводов. При этом углеводы всасываются медленно, растительной белок насыщает, клетчатка позволяет надолго сохранять чувство сытости, благотворно влияет на микробиоту кишечника», - резюмировал эксперт.