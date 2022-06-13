Зеленый горошек способен замедлять старение: врач Михаил Гинзбург
Известный российский медик, эксперт в области питания Михаил Гинзбург считает свежий «молочный» зеленый горошек одним из лучших защитников организма от воспалений, с которыми ассоциируются болезни и старение.
В своем комментарии по поводу пользы такого продукта как зеленый горошек доктор Гинзбург заявил, что его употребление способствует замедлению старения. Данный эффект продукта обеспечивается содержанием определенных веществ.
«В свежем горохе достаточное количество белка бобовых культур, много пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить процессы старения в организме», - сказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Особенно полезно употреблять в пищу «молочный» зеленый горошек в свежем виде, констатирует эксперт. Такой продукт является великолепным источником антиоксидантных соединений, снижающих интенсивность воспалительных процессов в организме. Именно с воспалениями ученые связывают подверженность людей преждевременному старению и тяжелым заболеваниям, включая рак.
Гинзбург добавил, что поедание зеленого горошка благоприятно сказывается на состоянии кишечной микрофлоры, с которым тесно связано здоровье головного мозга и крепость иммунитета.
«У зеленого горошка оптимальный состав белков, жиров и углеводов. При этом углеводы всасываются медленно, растительной белок насыщает, клетчатка позволяет надолго сохранять чувство сытости, благотворно влияет на микробиоту кишечника», - резюмировал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают полезным выпивать ежедневно стакан каркаде.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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