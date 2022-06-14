Врач Соломатина уточнила, с чем не сочетается творог
Согласно рекомендации врача-диетолога Елены Соломатиной, творог не следует сочетать с другими источниками животных белков.
Соломатина уточнила в интервью, с чем не сочетается творог. Медик порекомендовала не употреблять его вместе с животными продуктами, содержащими белок.
«Употребление вместе с творогом других продуктов животного происхождения – мяса или яиц – может привести к проблемам с пищеварением», - заметила врач.
Елена Соломатина объяснила, что разные продукты с высоким содержанием животного белка требуют отдельных ферментов для своего переваривания. Для здоровья пищеварительной системы гораздо полезнее, когда переваривается только какой-то один вид такого белка, без смешивания с другими.
По словам медика, творог содержит такую разновидность белка как казеин.
«Казеиновый продукт не сказать, что легок для переваривания, достаточно сложно будет слабому пищеварительному тракту», - уточнила эксперт.
Соломатина предупредила: если к такому продукту добавить еще один источник животного белка, может возникнуть проблема недопереваривания пищи. Симптомами такого состояния станут дискомфорт, тошнота, болевые ощущения, вздутие, метеоризм. При этом в кишечнике начнут размножаться патогенные организмы, выделяющие в кровь токсины.
«Лучше сочетать творог с овощами, зеленью, кабачками, а также сухофруктами: курагой и инжиром», - подчеркнула диетолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем вредны популярные соусы вроде майонеза или кетчупа.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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