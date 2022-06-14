Врач Соломатина уточнила, с чем не сочетается творог

«Употребление вместе с творогом других продуктов животного происхождения – мяса или яиц – может привести к проблемам с пищеварением», - заметила врач.

«Казеиновый продукт не сказать, что легок для переваривания, достаточно сложно будет слабому пищеварительному тракту», - уточнила эксперт.

«Лучше сочетать творог с овощами, зеленью, кабачками, а также сухофруктами: курагой и инжиром», - подчеркнула диетолог.