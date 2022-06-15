Терапевт Чернышова: отдельные напитки помогают укреплять здоровье после 60 лет
Людям после 60 лет может быть особенно полезно употреблять отдельные напитки, констатирует терапевт Надежда Чернышова.
В интервью врача прозвучало мнение о том, что после 60 лет организму важно получать достаточно воды, поскольку в этом возрасте ослабевают механизмы, формирующие чувство жажды. Пожилые люди хуже чем молодые чувствуют, что их организм испытывает недостаток влаги. Между тем, адекватное потребление воды в пожилом возрасте имеет особое значение – это помогает организму (включая головной мозг) эффективнее избавляться от потенциально токсичных соединений, излишков сахара и соли, остаточных продуктов пищеварения.
«Вода – лучший напиток в любом возрасте, особенно в пожилом. Она помогает поддерживать жизненные процессы в организме. Норма потребления воды – 30 миллилитров на килограмм веса», - рассказала Чернышова.
Другим «супернапитком» для укрепления здоровья после 60 лет медик назвала зеленый чай. Его полезный эффект связан с содержанием большого количества антиоксидантов, препятствующих разрушительному для клеток окислительному стрессу, вызываемому свободными радикалами. Именно с подобным окислением многие ученые связывают развитие рака.
«Есть данные, что зеленый чай способен бороться с раковыми клетками и задерживать развитие опухолей», - заметила Надежда Чернышова.
Терапевт посоветовала не пить слишком крепкого, настоявшегося чая – в таком напитке может быть слишком высоким уровень кофеина.
Дополнительно врач сообщила, что определенную пользу после 60 лет может приносить употребление умеренных доз вина. По словам Чернышовой, существуют исследовательские данные, которые говорят, что среди пожилых женщин, позволяющих себе немного вина, наблюдаются более значительные показатели продолжительности жизни, чем среди их ровесниц-трезвенниц.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут быть полезными для предотвращения депрессивных состояний.
Надежда Чернышова
ЗОЖ
врач-терапевт
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