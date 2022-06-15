Терапевт Чернышова: отдельные напитки помогают укреплять здоровье после 60 лет

«Вода – лучший напиток в любом возрасте, особенно в пожилом. Она помогает поддерживать жизненные процессы в организме. Норма потребления воды – 30 миллилитров на килограмм веса», - рассказала Чернышова.

«Есть данные, что зеленый чай способен бороться с раковыми клетками и задерживать развитие опухолей», - заметила Надежда Чернышова.