Диетолог Гинзбург посоветовал продукты для «лечения» плохого настроения
Употребление некоторых продуктов позитивно сказывается на функционировании головного мозга, помогает предотвращать проблемы с плохим настроением и апатией, депрессивными состояниями.
Российский медик, ученый, диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, эффективных для «лечения» плохого настроения.
«На первое место я бы поставил жирную морскую рыбу и рыбий жир – это источники омега-3 жирных кислот, очень важного компонента для питания и функционирования головного мозга», - объяснил эксперт.
Гинзбург добавил, что рыбий жир также насыщен витамином D, который является одним из лучших естественных средств борьбы с депрессией. Многие исследования показывают, что его недостаток ассоциируется с подверженностью депрессивным состояниям, плохому настроению, негативному мировосприятию. Восполнять уровень важного витамина можно также, принимая его в виде добавок, или регулярно совершая прогулки на свежем воздухе (витамин D вырабатывается в организме под действием солнечного света).
Говоря о других продуктах для «лечения» плохого настроения, доктор Гинзбург посоветовал есть ягоды – содержащиеся в них антиоксиданты способствуют очищению головного мозга от нежелательных компонентов.
Также, дополнил эксперт,
«в борьбе с депрессией помогает шоколад без сахара и несколько чашек кофе в день».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи не советуют пить за завтраком чай или кофе с сахаром.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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