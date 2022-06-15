Диетолог Гинзбург посоветовал продукты для «лечения» плохого настроения

«На первое место я бы поставил жирную морскую рыбу и рыбий жир – это источники омега-3 жирных кислот, очень важного компонента для питания и функционирования головного мозга», - объяснил эксперт.

«в борьбе с депрессией помогает шоколад без сахара и несколько чашек кофе в день».