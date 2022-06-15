Врач Ермоленко: привычка есть кашу на завтрак может вредить здоровью
Терапевт и нутрициолог Ольга Ермоленко констатирует, что привычка завтракать кашами не так полезна для здоровья, как может показаться – такая особенность рациона связана с риском диабета.
«Каша является традиционным блюдом на завтрак, однако регулярное употребление углеводной пищи утром может привести к набору веса и развитию диабета», - сообщила в интервью врач.
Ермоленко пояснила, что многие каши являются богатым источником углеводов, отличаются достаточно высоким гликемическим индексом. Такая пища обеспечивает организм значительным запасом энергии – чтобы ее потратить, нужно интенсивно двигаться, подвергаться физнагрузкам. Если человек после углеводного завтрака переходит к сидячей работе, у него с большой вероятностью начнет накапливаться жир.
Привычка есть кашу на завтрак может вредить здоровью и тем, что повышает вероятность заболевания диабетом.
«Углеводный завтрак также может стать причиной быстрого повышением уровня сахара и инсулина в крови – такие инсулиновые скачки могут привести к набору веса и развитию диабета», - подчеркнула Ермоленко.
По мнению врача, лучшим вариантом завтрака является сочетание белковой пищи с некоторым количеством жиров и небольшим количеством сложных углеводов. Такой прием пищи обеспечивает медленный подъем уровня сахара в крови, позволяет обходиться без перекусов до обеда.
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