Врач Ермоленко: привычка есть кашу на завтрак может вредить здоровью

«Каша является традиционным блюдом на завтрак, однако регулярное употребление углеводной пищи утром может привести к набору веса и развитию диабета», - сообщила в интервью врач.

«Углеводный завтрак также может стать причиной быстрого повышением уровня сахара и инсулина в крови – такие инсулиновые скачки могут привести к набору веса и развитию диабета», - подчеркнула Ермоленко.