Врачи уточнили, с чем вредно сочетать мясо

«С чистыми жирами, например с майонезом, мясо тоже совмещать нежелательно, потому что блюдо в итоге становится чрезмерно калорийным и польза мяса как белкового продукта, даже постного, в этом случае теряется», – дополнил Арзамасцев.

интервью медик Аплетаева, в частности, уточнила, что не следует наедаться блюдами, в которых мясо сочетается с такими ингредиентами, как картофель, макаронные изделия, белый рис. Такого рода кушанья должны только пробоваться или употребляться исключительно в очень небольшом количестве. Дело в том, что картофель, макароны и белый рис почти лишены клетчатки, но при этом насыщены крахмалом. Его сочетание с мясом – слишком серьезная нагрузка на систему пищеварение, она может не справиться с полноценным перевариванием и усвоением блюда.Аплетаева подчеркнула, что мясо само по себе является сложным для пищеварения продуктом, требующим определенного напряжения со стороны ЖКТ. Способствовать его усвоению хорошо помогают овощи и зелень – именно с ними лучше всего сочетать мясо.Другой эксперт, Евгений Арзамасцев, добавил, что для пищеварения может быть вредным сочетание мяса и грибов – в особенности, если желудок у человека изначально слабый, капризный, чувствительный.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван наиболее вредный и полезный вариант завтрака.