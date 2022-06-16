«Имбирь вреден для пищеварения»: врач Вялов сообщил о действии приправ
По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, употреблять приправы нужно только будучи полностью уверенным в их безопасности для своего организма, поскольку их действие не всегда бывает позитивным.
«Многие привычные для нашего рациона приправы и специи могут по-разному влиять на здоровье», - заявил в интервью медик.
Вялов заметил, что люди нередко начинают охотно употреблять за столом приправы и специи по примеру других или за компанию. Но такие добавки, даже хорошо известные, могут спровоцировать нежелательные реакции со стороны организма.
В частности, экспкрт посоветовал воздерживаться от хрена в виде приправы в тюбиках. Врач назвал ее «чистым уксусом» и заметил, что при ее поедании почти наверняка начнутся проблемы с желудком.
Также вредным медик назвал имбирь, если только это не измельченный корень в небольшом количестве.
«Имбирь очень вреден для пищеварения. На самом деле имбирь, который кладут в суши, сильно обработан и в нем не осталось полезных свойств. Он долго хранится в уксусе, становится вреден, может вызвать обострение гастрита», - объяснил Вялов.
Помимо того, медик негативно отозвался о васаби, сравнив эту приправу по степени полезности с крашеным хреном.
Оценивая горчицу, Вялов заметил, что реальная польза этой приправы переоценена. Чтобы организм ощутил нужный эффект (в горчице главное – противомикробное действие), нужно съесть разу очень много продукта, что практически невозможно.
Эксперт назвал наиболее полезным из известных приправ способный укреплять иммунитет черный перец, но предупредил: при хронических проблемах с желудком и кишечником использовать его не следует.
«Также полезны петрушка и укроп. В них содержится большое количество веществ, которые хорошо влияют на работу кишечника и положительную моторику желудка», - добавил специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие малоизвестные причины могут вызывать склонность к запору.
Сергей Вялов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
Оставить комментарий