«Имбирь вреден для пищеварения»: врач Вялов сообщил о действии приправ

«Многие привычные для нашего рациона приправы и специи могут по-разному влиять на здоровье», - заявил в интервью медик.

«Имбирь очень вреден для пищеварения. На самом деле имбирь, который кладут в суши, сильно обработан и в нем не осталось полезных свойств. Он долго хранится в уксусе, становится вреден, может вызвать обострение гастрита», - объяснил Вялов.

«Также полезны петрушка и укроп. В них содержится большое количество веществ, которые хорошо влияют на работу кишечника и положительную моторику желудка», - добавил специалист.