Названы 4 питьевые привычки, из-за которых незаметно повышается давление
Количество употребляемой жидкости, а также то, какие именно напитки пьет человек, влияет на показатели его артериального давления, утверждают врачи.
Медицинские специалисты рассказали о питьевых привычках, из-за которых может незаметно повышаться кровяное давление.
Привычка первая: пристрастие к подслащенным напиткам. Врач подчёркивают, что гипертоники не должны употреблять напитков, содержащих сахар – включая пакетированные овощные и фруктовые соки из магазина.
«Употребление сладких напитков, таких как газировка или соки, может негативно влиять на уровень артериального давления и на другие аспекты вашего здоровья», - цитирует экспертное мнение «ИноСМИ».
Привычка вторая: питье энергетиков. По данным сразу нескольких исследований, регулярное употребление энергетических напитков способствует развитию гипертонии. Этот эффект ученые связывают с содержанием в них высоких доз кофеина и других биоактивных компонентов, оказывающих влияние на сосудистую систему.
«Ежедневное употребление энергетиков может провоцировать более значительные скачки давления, чем употребление их время от времени», - говорят специалисты.
Привычка третья: считать вредным молоко, не пить его. На самом деле не слишком жирное молоко и продукты из него неоднократно подтверждали в испытаниях свою способность позитивно влиять на состояние гипертоников. Эксперты напоминают, что молоко является источником белка и полезных жирных кислот – их действие помогает нормализовать показатели АД.
Привычка четвертая: пить много кофе и чая. Эти напитки содержат высокие дозы кофеина – природного стимулятора, способного вызывать резкие колебания кровяного давления.
«Не совсем понятно, почему это происходит, но исследования показали, что употребление кофеина может вызывать заметное, хотя и краткосрочное повышение артериального давления», - предупредили врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что делать, если выпитый кофе вызвал неприятное состояние из-за своего стимулирующего действия.
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