Названы 4 питьевые привычки, из-за которых незаметно повышается давление

«Употребление сладких напитков, таких как газировка или соки, может негативно влиять на уровень артериального давления и на другие аспекты вашего здоровья», - цитирует экспертное мнение «ИноСМИ».

«Ежедневное употребление энергетиков может провоцировать более значительные скачки давления, чем употребление их время от времени», - говорят специалисты.

«Не совсем понятно, почему это происходит, но исследования показали, что употребление кофеина может вызывать заметное, хотя и краткосрочное повышение артериального давления», - предупредили врачи.