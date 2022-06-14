Что делать, если выпитый кофе вызвал неприятное состояние: объясняет диетолог
Кофеин может вызывать выброс гормона адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений, и если было выпито много кофе, то человек рискует подвергнуться неприятному состоянию нервозности, тревожности, срыва.
Кофеин стимулирует центральную нервную систему, заставляя нас чувствовать себя бодрее. Миллионы людей не мыслят свою жизнь без того, чтобы не начать свой день с чашки кофе, помогающей окончательно проснуться и настроиться на дела.
Между тем, у всех людей разная переносимость кофеина: одним нужно больше, а другим меньше, чтобы ощутить стимулирующее действие этого природного энергетика. Однако, говорит диетолог Василиса Пономарева, потребление кофеина в любом случае должно ограничиваться дозой, не превышающей 400 миллиграммов в день. Превышение его количества может спровоцировать неприятное ухудшение самочувствия.
«Кофеин может вызывать выброс гормона адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений. Его передозировка способствует скачкам давления, возникновению неприятных состояний тревожности, страха, перевозбуждения, тремора, нервозности, раздражительности», - говорит специалист.
Что делать, если выпитый кофе вызвал неприятное состояние? По словам диетолога, процесс выведения кофеина из организма не быстрый, может потребовать до восьми-девяти часов.
- Чтобы ускорить вывод кофеина из тела, Пономарева советует пить воду.
- Кроме того, быстрее усваивать кофеин организму помогают легкие упражнения.
- Также полезно есть продукты с калием или магнием – например, бананы. Кофеин уничтожает запасы калия и магния в организме, именно это вызывает тремор от передозировки кофе.
Кроме того, может произойти чрезмерный переизбыток кофеина, если помимо кофе употребляются другие содержащие его напитки и продукты.
Вам обязательно следует обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов передозировки, подчеркивает диетолог.
- Затрудненное дыхание.
- Боль в груди.
- Тошнота.
- Сверхбыстрое, нерегулярное сердцебиение
- Судороги.
- Спутанность сознания.
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