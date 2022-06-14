Что делать, если выпитый кофе вызвал неприятное состояние: объясняет диетолог

«Кофеин может вызывать выброс гормона адреналина, который увеличивает частоту сердечных сокращений. Его передозировка способствует скачкам давления, возникновению неприятных состояний тревожности, страха, перевозбуждения, тремора, нервозности, раздражительности», - говорит специалист.

Чтобы ускорить вывод кофеина из тела, Пономарева советует пить воду.

Кроме того, быстрее усваивать кофеин организму помогают легкие упражнения.

Также полезно есть продукты с калием или магнием – например, бананы. Кофеин уничтожает запасы калия и магния в организме, именно это вызывает тремор от передозировки кофе.

Затрудненное дыхание.

Боль в груди.

Тошнота.

Сверхбыстрое, нерегулярное сердцебиение

Судороги.

Спутанность сознания.