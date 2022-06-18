Какое лучше? Диетолог Щетинина поделилась советами по выбору мороженого

«В стандартной рецептуре не используются заменители молочного белка и жира. При покупке лучше выбрать обычный пломбир – в нем нет красителей и заменителей жиров», - поделилась советом эксперт.

«Необходимо помнить, что в состав любого мороженого входит много сахара, который людям с диабетом или другими нарушениями углеводного обмена, лишним весом стоит употреблять с осторожностью», - добавила эксперт.