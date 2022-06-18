Какое лучше? Диетолог Щетинина поделилась советами по выбору мороженого
Диетолог и эндокринолог Елена Щетинина советует при покупке мороженого внимательно читать состав, указанный на упаковке: в хорошем продукте не должно быть заменителей.
Диетолог поделилась в интервью советами по выбору мороженого. По словам Щетининой, в идеале мороженое должно полностью состоять из натуральных ингредиентов, не содержат красителей. Сегодня производители этого продукта могут заменять молочный белок и жир их более дешевыми аналогами. Такого мороженого следует избегать.
«В стандартной рецептуре не используются заменители молочного белка и жира. При покупке лучше выбрать обычный пломбир – в нем нет красителей и заменителей жиров», - поделилась советом эксперт.
Также, по мнению Щетининой, лучше избегать вариантов мороженого в шоколадной глазировке. Специалист сомневается, что покрытие мороженого может быть полностью шоколадным, содержать высокий уровень какао. В такой глазировке тоже могут присутствовать заменители натуральных компонентов, трансжиры.
Еще один совет диетолога: воздерживаться от мороженого с ярким окрасом. В таком продукте с большой вероятностью будут находиться красители, способные провоцировать развитие аллергических реакций.
«Необходимо помнить, что в состав любого мороженого входит много сахара, который людям с диабетом или другими нарушениями углеводного обмена, лишним весом стоит употреблять с осторожностью», - добавила эксперт.
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Елена Щетинина
ЗОЖ
врач диетолог-эндокринолог
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