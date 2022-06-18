Некоторые продукты питания негативно влияют на настроение человека

«Этому способствуют белая мука, сахар во всех формах, трансжиры, подсластители», - констатируют медики.

Промышленно переработанная пища.

Газированные напитки.

Соусы.

Выпечка из белой муки.

Спиртные напитки.

«При чрезмерном употреблении переработанного мяса, жареной еды, очищенных злаков, сладостей, выпечки и молочных продуктов высокой жирности человек может быть беспокойным или пребывать в состоянии депрессии».