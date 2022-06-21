Гормональное расписание: как сделать рабочий день более эффективным?

«С 10 до 14 часов вырабатывается наибольшее количество ДГЭА. Этот нейрогормон отвечает за память, внимание и запоминание информации. В это время необходимо сделать самые важные и срочные дела за весь день», — говорит эксперт.

Если вы хотите быть максимально продуктивным и бодрым в течение рабочего дня, важно учитывать не только биологические ритмы и время пробуждения, но и гормональные циклы.Прежде, чем приступить к выполнению рабочих задач, проветрите помещение. Из всех задач, которые предстоит решить, выберите одну. Занимайтесь только выбранным делом полчаса, не отвлекаясь на другую работу.Через 30 минут устройте себе короткий перерыв, устройте прогулку хотя бы по офису. Если есть возможность, сделайте небольшую зарядку.Поставьте на рабочий стол графин с водой, постарайтесь в течение рабочего дня выпить, как минимум, литр.Ближе к 12 обязательно прервитесь на полноценный обед с белками, жирами и углеводами. До этого никаких перекусов и печенек. Поджелудочная скажет вам спасибо.Во время обеда ешьте осознанно, не отвлекаясь на телефон и другие гаджеты. Смакуйте еду, ее вкус и аромат, старайтесь жевать тщательно — это облегчит пищеварение.Ближе к 14 часам по возможности устройте короткий отдых. Это продиктовано естественным выбросом соматостатина (гормон роста). Может появиться желание прилечь. При наличии такой возможности не отказывайте себе вздремнуть минут 20-30, поскольку соматостатин также является гормоном красоты и молодости.К 16 часам желательно постепенно прекращать активную деятельность. В это время снижается уровень выработки кортизола, который обеспечивал нашу активность в течение дня. После 16 умственная деятельность будет уже не такой продуктивной, либо вам придется буквально заставлять себя работать через силу.Время с 16 до 17 лучше всего проводить в компании людей, с которыми вы испытываете взаимную симпатию. Это могут быть как колеги, так и члены вашей семьи. В этот период из-за повышенной уязвимости лучше избегать стрессовых факторов.