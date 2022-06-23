Скандинавская ходьба улучшает работу сердца
Учёные из США выяснили, что скандинавская ходьба относится к числу разновидностей физических нагрузок, которые очень полезны для людей с ишемической болезнью сердца. Среди прочих упражнений именно ходьба принесла таким людям максимальную пользу.
Человеческое сердце относится к числу самых важных органов, так как оно перекачивает необходимую нам кровь, кислород и питательные вещества по всему телу. Сердце способно испытывать множество проблем, влияющих на его функциональные способности. И одной из них является ишемическая болезнь сердца, которая считается одной из самых распространённых на планете. Исследователи постоянно работают над тем, чтобы понять, как лучше всего укрепить здоровье у пациентов с этим заболеванием. Одним из самых перспективных методов называются разнообразные физические нагрузки.
Отметим, что физическая активность и без того считается важнейшим компонентом здоровья всего тела, включая и сердечно-сосудистую систему. Нагрузки обеспечивают защиту от будущих болезней и ускоряют лечение тех, которые уже развились. К числу наиболее распространённых относится ишемическая болезнь сердца, вызываемая накоплением разного рода бляшек на стенках артерий, снабжающих сердце кровью.
Лечение этой болезни обычно включает здоровый образ жизни и физическую активность, а также контроль веса и стресса. В исследовании с участием 130 жертв ишемической болезни сердца были испытаны некоторые разновидности физических нагрузок, включая высокоинтенсивные тренировки с интервалами, непрерывные тренировки средней и высокой эффективности и скандинавскую ходьбу. Результаты показали, что все упражнения положительно влияли на функциональные способности, качество жизни и симптомы пациентов, но скандинавская ходьба приносила наибольшую пользу, особенно в плане повышения функциональных возможностей сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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