Скандинавская ходьба улучшает работу сердца

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Скандинавская ходьба улучшает работу сердца

Учёные из США выяснили, что скандинавская ходьба относится к числу разновидностей физических нагрузок, которые очень полезны для людей с ишемической болезнью сердца. Среди прочих упражнений именно ходьба принесла таким людям максимальную пользу. 

Человеческое сердце относится к числу самых важных органов, так как оно перекачивает необходимую нам кровь, кислород и питательные вещества по всему телу. Сердце способно испытывать множество проблем, влияющих на его функциональные способности. И одной из них является ишемическая болезнь сердца, которая считается одной из самых распространённых на планете. Исследователи постоянно работают над тем, чтобы понять, как лучше всего укрепить здоровье у пациентов с этим заболеванием. Одним из самых перспективных методов называются разнообразные физические нагрузки.

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Отметим, что физическая активность и без того считается важнейшим компонентом здоровья всего тела, включая и сердечно-сосудистую систему. Нагрузки обеспечивают защиту от будущих болезней и ускоряют лечение тех, которые уже развились. К числу наиболее распространённых относится ишемическая болезнь сердца, вызываемая накоплением разного рода бляшек на стенках артерий, снабжающих сердце кровью. 

Скандинавская ходьба признана одним из лучших видов нагрузок для сердечников


Лечение этой болезни обычно включает здоровый образ жизни и физическую активность, а также контроль веса и стресса. В исследовании с участием 130 жертв ишемической болезни сердца были испытаны некоторые разновидности физических нагрузок, включая высокоинтенсивные тренировки с интервалами, непрерывные тренировки средней и высокой эффективности и скандинавскую ходьбу. Результаты показали, что все упражнения положительно влияли на функциональные способности, качество жизни и симптомы пациентов, но скандинавская ходьба приносила наибольшую пользу, особенно в плане повышения функциональных возможностей сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : скандинавская ходьба, болезни сердца
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