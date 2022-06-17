Скандинавская ходьба признана одним из лучших видов нагрузок для сердечников

«такой вид упражнений как скандинавская ходьба может улучшить функциональные способности у пациентов с сердечными заболеваниями».

В поисках способов, помогающих снижать смертность от сердечных заболеваний, ученые пришли к выводу, что одним из таких способов может быть активная ходьба. Согласно результатам исследования специалистов из Университета Оттавы, опубликованного в Канадском журнале кардиологии,Скандинавская ходьба представляет собой технику с использованием палок для тренировки верхней части тела. В ее случае у человека задействуются основные, верхние и нижние мышцы тела, одновременно снижается нагрузка на колено, что способствует эффективному улучшению функциональных возможностей. Ученые напоминают, что более низкая функциональная способность ассоциируется с ишемической болезнью сердца и подверженностью тяжелым сердечно-сосудистым событиям. В свою очередь, повышение функциональных возможностей обеспечивает терапевтический эффект при сердечных заболеваниях.По мнению исследователей, скандинавская ходьба является одним из лучших видов нагрузок для сердечников, в частности, для пациентов с ишемической болезнью сердца. Кроме того, это приемлемая форма упражнений для тех, кто выздоравливает от сердечных заболеваний.Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с подверженностью деменции, такая ходьба в определенной мере обеспечивает защиту мозга от развития возрастного слабоумия, констатируют научные специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе острой пищи в деле снижения риска сердечных болезней.