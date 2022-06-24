Названы лучшие продукты для сохранения здоровья печени
Свекла, чеснок, орехи входят в число продуктов, являющихся «настоящими фаворитами печени».
Наша печень выполняет много неблагодарной работы: она расщепляет алкоголь и лекарства, жирную пищу и сахар, а также действует как фильтр для неизвестных веществ, сначала проверяя их на вредность. Чтобы поддержать свою печень в ее напряженной работе, помочь ей надолго сохранить здоровье, используйте в рационе определенные продукты.
Следующие продукты считаются лучшими друзьями и помощниками печени.
Свекла: помогает предотвратить ожирение. Вещество свеклы бетанин, отвечающий за интенсивный красный цвет, обладает противовоспалительными свойствами и помогает клеткам органа в их работе по детоксикации. Это в том числе показало исследование, проведенное Университетом Бабу Банараси Дас (Индия). В эксперименте индийских ученых у людей с ожирением употребление свекольного порошка привело к снижению уровня холестерина и жировой прослойки в печени.
Черника может подавлять рост раковых клеток. В 2014 году было проведено исследование, показавшее, что вещества полифенолы, обнаруженные в чернике, действуют как защитное покрытие для печени, замедляя образование рубцов при циррозе. Другой эксперимент (в пробирке) продемонстрировал, что экстракт черники ингибирует рост раковых клеток человеческой печени.
Чеснок: снижает жировую массу. Содержит сероподобные вещества S-аллилмеркаптоцистеин (SAMC) и диаллилдисульфид (DADS), которые активируют ферменты печени. Благодаря их поддержке орган работает более эффективно. Исследователи из Иранского университета в Исфахане проводили испытания с употреблением экстракта чеснока людьми, страдающими ожирением печени. В итоге все они потеряли в весе и жировой массе.
Орехи: богаты омега-3. Они содержат большое количество омега-3 жирных кислот (особенно грецкие). Эти полиненасыщенные жирные кислоты действуют на жирную печень как жиросжигатели – в особенности, если человек начинает больше двигаться.
Артишоки: стимулируют выработку желчи. Горькие вещества, содержащиеся в них, способствуют образованию большего количества желудочной кислоты – это, в свою очередь, стимулирует выработку желчных кислот в печени, активно расщепляющих ее жир.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых продуктов при каждом приеме пищи могут защищать от инсульта.
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