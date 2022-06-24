Определенные продукты при каждом приеме пищи могут защищать от инсульта
Говоря о влиянии питания на риск инсульта, ученые отмечают, что определенные продукты следует включать в каждодневный рацион, тогда как некоторых продуктов нужно избегать полностью.
Какие люди составляют группу повышенного риска инсульта? Прежде всего, это гипертоники, а также люди, имеющие повышенный уровень холестерина, атеросклероз, тромбы. Кливлендская клиника констатирует, что люди из группы риск могут уменьшить свою подверженность инсульту за счет здоровой пищей.
По словам специалистов, определенные продукты, употребляемые при каждом приеме пищи, могут защищать от инсульта – в частности,
«при каждом приеме пищи следует съедать разнообразные овощи, фрукты и бобовые разноцветного красочного окраса: темно-красные, апельсиновые, ярко-желтые, темно-зеленые, синие и пурпурные».
Эксперты отмечают, что, следуя данному правилу, можно обеспечить свой организм широким спектром питательных веществ, полезных для общего здоровья и конкретно здоровья мозга.
В целом для улучшения защиты от инсульта врачи рекомендуют придерживаться рациона с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, включающим большое количество свежих растительных и цельнозерновых продуктов. Не следует есть слишком много какой-либо отдельной пищи, особенно с высоким содержанием соли или промышленно обработанной.
Другое ограничение, которое важно соблюдать, – это строго умеренное употребление алкоголя. Если человек уже перенес инсульт, ему следует поговорить с врачом о возможности употреблять спиртные напитки, поскольку в этом случае даже рекомендуемые безопасные алкоголя могут быть для организмы слишком высокими.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавки с кальцием могут увеличивать риск сердечного приступа.
Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
ЗОЖ
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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