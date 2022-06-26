Как организовать питьевой режим ребенка в жару?

«Потребность детей в воде в два раза выше, чем у взрослых. Дети старше одного года должны выпивать 60 мл на кг веса, взрослые — 30 мл на кг веса в сутки», — говорит доктор.

Дефицит воды мгновенно влияет на состояние всего организма. Страдает объем крови. Если воды мало, организм сам перераспределяет кровь и до капилляров она не доходит.Если воды не хватает длительный период времени, организм начинает забирать ее из клеток, в результате получаем густую межтканевую жидкость. Падает скорость обмена веществ, начинают страдать кожа и мышцы.Если ребенок уже пристрастился к сладким напитками и сокам, постепенно начните их разбавлять.На прогулки в дорогу берите с собой только воду. Купите специальную мотивирующую бутылочку, чашку, трубочки.Малышам постарше можно объяснять в игровой форме о пользе воды, ее влиянии на организм.Предлагайте ребенку чаще жидкие блюда, овощи и фрукты, которые содержат много воды (огурцы, помидоры).Обеспечьте свободный доступ к воде (своя бутылочка, чашка в поле зрения ребенка).Следите, чтобы вода была с нейтральным уровнем ph — от 7,5. Желательно комнатной температуры. Храните воду в стеклянной, а не пластиковой посуде. Перед употреблением отстаивайте ее 2-3 часа.Можно добавлять в воду ягоды, фрукты, имбирь, травы — это придаст воде новый приятный привкус.Учите ребенка пить воду постепенно в течение дня, а не залпом сразу.Для общеукрепляющего эффекта и налаживания работы пищеварительной системы отлично подходит вода с апельсином, голубикой, мелиссой и палочкой корицы.Для улучшения аппетита и профилактики запоров — вода с лаймом, малиной и мятой.