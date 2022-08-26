Ультрапереработанная пища бьёт по психике
Новое исследование показало, что употребляющие подвергшуюся интенсивной переработки пищу люди чаще испытывают беспокойство и в целом имеют большее количество психически нестабильных дней. К такому выводу пришли ученые из Атлантического университета Флориды.
Так называемые ультрапереработанные продукты максимально доступны по цене и готовы к употреблению, но в них почти нет цельных продуктов питания, поскольку они производятся из масел, жиров, сахаров, крахмала и белковых изолятов промышленного производства. Влияние этой пищевой группы на физическое здоровье человека хорошо известно и задокументировано, но раньше было мало данных о том, как они влияют на психическое здоровье. Этот пробел и восполнили ученые из Флориды, оценив зависимость психики от питания у 10 000 взрослых человек.
Было установлено, что употреблявшие максимальное количество ультрапереработанных продуктов люди имели статистически значимое повышение негативных симптомов психического здоровья. Они реже сообщали об отсутствии дней, в которые они не испытывали бы различных расстройств, депрессивных симптомов или тревожности. Результаты этого исследования применимы ко всем группам населения, а также к другим западным странам с аналогичным уровнем потребления ультрапереработанных продуктов.
Ещё в 2017 году ученые из Монреаля установили, что в Канаде половину суточных калорий население получает от ультрапереработанных продуктов. Причём большую их часть поглощают дети в возрасте от 9 до 13 лет, для которых эта пища представляет максимальный вред. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Атлантический университет Флориды
ЗОЖ
американский общественный университет, расположенный в городе Бока-Ратон, штат Флорида, с пятью кампусами, расположенными в городах Флориды
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