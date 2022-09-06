Для кого могут быть опасны баклажаны?
Известный диетолог Маргарита Королева рассказала, чем могут быт опасны баклажаны, и кому их нужно есть с особой осторожностью.
Королева напомнила в интервью, что баклажаны относятся к пасленовым культурам, а любые пасленовые содержат компоненты, из-за которых в организме может активизироваться воспаление.
«Если есть баклажаны регулярно, воспалительные процессы могут усилиться», - предупредила об опасности продукта Королева в комментарии «Москве 24».
Также эксперт назвала тех, кому употреблять баклажаны следует строго по минимуму.
- Люди с аутоиммунными заболеваниями.
- Аллергики.
- Имеющие дивертикулит.
При дивертикулите кишечника семена баклажанов могут случайно попасть на поврежденный участок и спровоцировать обострение воспаления, добавила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой завтрак является наиболее полезным для снижения высокого уровня холестерина.
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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