Для кого могут быть опасны баклажаны?

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баклажаны

Известный диетолог Маргарита Королева рассказала, чем могут быт опасны баклажаны, и кому их нужно есть с особой осторожностью.

Королева напомнила в интервью, что баклажаны относятся к пасленовым культурам, а любые пасленовые содержат компоненты, из-за которых в организме может активизироваться воспаление.

«Если есть баклажаны регулярно, воспалительные процессы могут усилиться», - предупредила об опасности продукта Королева в комментарии «Москве 24».

Также эксперт назвала тех, кому употреблять баклажаны следует строго по минимуму.
  • Люди с аутоиммунными заболеваниями.
  • Аллергики.
  • Имеющие дивертикулит.
Говоря об аутоиммунных проблемах, при которых могут быть опасны баклажаны, Королева уточнила, какие это нарушения: аутоиммунный тиреоидит, а также суставные и кишечные болезни аутоиммунного происхождения.

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При дивертикулите кишечника семена баклажанов могут случайно попасть на поврежденный участок и спровоцировать обострение воспаления, добавила эксперт.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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