Назван завтрак, полезный для снижения уровня холестерина

«Полезные бактерии в кишечнике поддерживают разнообразный и сбалансированный микробиом, что крайне важно для здорового уровня холестерина».

«Растворимая клетчатка способна связывать холестерин в пищеварительной системе и выводить его из организма до того, как он начнет циркулирует по телу, вызывая проблемы», - добавил он.