Социальные сети приводят к импотенции
Новое исследование винит зависимость от социальных детей сетей в развитии эректильной дисфункции и неспособности достичь оргазма. А это особенно тревожно, если учесть, насколько популярны сейчас социальные сети.
Для одних людей социальные сети - источник развлечения, а для других - средство получения информации. Существуют исследования, которые связывают зависимость от социальных сетей с повышенным риском стресса, тревожных расстройств, снижения функции интеллекта и проблемами с психикой. И вот новое исследование учёных из Instituto Universitário в Португалии показало связь между социальными сетями и сексуальной жизнью. Причём сети влияют в этом плане на представителей обоих полов. У мужчин появляется эректильная дисфункция или импотенция, а у женщин падает половое влечение.
Новое исследование показывает, что социальные сети способны наносить ущерб сексуальной жизни, и у мужчин будут проблемы с эрекцией, а у женщин пропадёт сам интерес к сексу. У обоих полов в этой связи возникнут трудности с достижением оргазма, чем чаще они пользуются социальными сетями. Их зависимость приводит к ощущению изолированности от других людей, что формирует эмоциональное отчуждение от партнёра и ухудшает сексуальную функцию.
Авторы исследования опросили 1 166 человек об их сексуальной жизни, а также о том, как часто они пользуются смартфонами и социальными сетями. Чем больше времени проводили люди в социальных сетях, тем больше трудностей испытывали в спальне. Женщины были менее счастливы в своей сексуальной жизни, они испытывали больше болей во время секса, а мужчины, хотя и не сталкивались со снижением либидо, наблюдали за усилением импотенции и снижением уровня удовлетворённости от секса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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